Edirne'deki Peykler Medresesi, Genç Ofis ve Mimar Sinan Müzesi Olarak Yeniden Hayat Buluyor

Fatih Sultan Mehmet'in inşa ettirdiği Peykler Medresesi, Edirne'de Genç Ofis ve Mimar Sinan Müzesi olarak değişim geçiriyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 17:26
Edirne'deki Peykler Medresesi, Genç Ofis ve Mimar Sinan Müzesi Olarak Yeniden Hayat Buluyor

Edirne, tarihî zenginlikleriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekiyor. Fatih Sultan Mehmet tarafından 15. yüzyılda inşa edilen Peykler Medresesi, Mimar Sinan Eserleri Müzesi ve Genç Ofis olarak yeniden yapılandırılıyor.

Medrese, Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski Camilerin yer aldığı, "altın üçgen" olarak bilinen bölgedeki önemli yapılar arasında yer alıyor. Şu an devam eden düzenleme çalışmalarıyla birlikte, bu tarihi alanın geleceği yeniden şekillendiriliyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, projeyi yerinde inceleyerek, Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ile bilgi alışverişinde bulundu.

Çalışmalar tamamlandığında, medrese Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle bir Kitap Kafe ve Gençlik Merkezi olarak hizmet verecek. Ayrıca, medresenin bir bölümünde Mimar Sinan Müzesi oluşturulacak.

Peykler Medresesi ile Üç Şerefeli Cami arasında yer alan metruk alanlar da bu kapsamda düzenlenecek, böylece Edirne'nin kültürel dokusuna önemli bir katkı sağlanmış olacak.

Edirne'de, Fatih Sultan Mehmet tarafından 15. yüzyılda yaptırılan ve Mimar Sinan Eserleri Müzesi...

Edirne'de, Fatih Sultan Mehmet tarafından 15. yüzyılda yaptırılan ve Mimar Sinan Eserleri Müzesi ve Genç Ofis olarak hizmet vermesi planlanan Peykler Medresesi'nde düzenleme çalışmaları sürüyor.

Edirne'de, Fatih Sultan Mehmet tarafından 15. yüzyılda yaptırılan ve Mimar Sinan Eserleri Müzesi...

Edirne'de, Fatih Sultan Mehmet tarafından 15. yüzyılda yaptırılan ve Mimar Sinan Eserleri Müzesi ve Genç Ofis olarak hizmet vermesi planlanan Peykler Medresesi'nde düzenleme çalışmaları sürüyor.

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