Edirne'deki Pirinçli Mantı Coğrafi İşaret Aldı

Edirne İpsala'nın Pirinçli Mantısı Patenti Aldı

Edirne'nin İpsala ilçesinde üretilen pirinçli mantı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret ile tescillenerek resmi olarak korunmaya alındı. İpsala Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifinin girişimi ile bu yöresel lezzet, patent belgesi aldı.

Kooperatif Başkanı'ndan Önemli Açıklama

İpsala Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Şerife Özkaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın üreticilerin bir araya gelerek oluşturduğu kooperatifin bu başarı ile önemli bir adım attığını belirtti. Özkaynak, "İpsala'nın pirinciyle ünlü bir ilçe olduğunu vurgulayarak, bu özel tarifin tescillenmesi ile hem bölgenin kültürel mirasının korunduğunu hem de yerel ürünlerin markalaşması yolunda önemli bir adım atıldığını" sözlerine ekledi.

Gelecek Nesillere Aktarma Vizyonu

Yıllardır İpsala ve Trakya bölgesindeki sofralarda yer alan bu lezzeti koruma amacı ile başvuruda bulunduklarını ifade eden Özkaynak, "Bu özel lezzeti gelecek nesillere aktarmak için attığımız bu adım, İpsala'ya ve tüm emek veren kadınlara hayırlı olsun." dedi. Kadın istihdamını artırmak ve yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla çalışan kooperatifin bu tescille birlikte üretim kapasitesini arttırmayı hedeflediğinin altını çizdi.

Ayrıca, İpsala pirinçli mantısının hem yurtiçinde hem de yurtdışında tanıtımı için pazarlama faaliyetlerine hız verileceği bilgisi paylaşıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde yapılan "pirinçli mantı", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Edirne'nin İpsala ilçesinde yapılan "pirinçli mantı", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.