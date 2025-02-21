Edirne'deki Şeyh Şüceaddin Camisi'nde Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne'deki tarihi Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyonu hızla sürerken, minaresinin yalnızca yarısı günümüze ulaşabildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 09:53
Edirne'deki Şeyh Şüceaddin Camisi'nde Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne'deki Tarihi Camide Restorasyon Çalışmaları

Edirne'de, yalnızca minaresinin yıkılmamış kısmı günümüze ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yarım haldeki minareye iskele kuran restorasyon ekipleri, caminin ayağa kaldırılması için yoğun bir mesai harcıyor.

Toprak Altındaki Kısımlar Gün Yüzüne Çıkıyor

Ekipler, caminin toprak altına kalan bölümlerini belirlemek amacıyla kazı çalışmaları da yürütüyor. Elde edilen bulgular, tarihi yapının geçmişine ışık tutacak önemli detaylar sunmayı hedefliyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, camideki çalışmaları yerinde inceledi. Sezer'e, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak da eşlik etti ve restorasyon süreci hakkında bilgi aldı.

Şeyh Şüceaddin Camisi'nin Tarihçesi

Tunca Nehri seddesinin kenarında yer alan bu tarihi ibadethane, 2. Murat döneminde mescit ve zaviye olarak inşa edildi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise camiye dönüştürüldü. 1751 yılında gerçekleşen büyük depremde ciddi hasar gören camiden, günümüze ulaşan tek kısım yarım kalan minaresi oldu.

Ayrıca, caminin mihrap tarafındaki kerpiç duvar önünde, Şeyh Şüceaddin Karamani'nin türbesinin bulunduğu belirtiliyor.

Edirne'de bugüne sadece minaresinin yıkılmamış kısmı ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyon...

Edirne'de bugüne sadece minaresinin yıkılmamış kısmı ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Edirne'de bugüne sadece minaresinin yıkılmamış kısmı ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyon...

Edirne'de bugüne sadece minaresinin yıkılmamış kısmı ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

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