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Edirne'deki Sınır Kapılarında Bayram Yoğunluğu: 404 Bin Yolcu Geçti

Edirne sınır kapılarından bayram tatili boyunca 404 bin 680 yolcu geçiş yaptı. İstanbul'dan en çok araç giriş yaptı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 15:46
Edirne'deki Sınır Kapılarında Bayram Yoğunluğu: 404 Bin Yolcu Geçti

Edirne'den Avrupa'ya Bayram Yoğun Geçişler

Türkiye'den Avrupa'ya açılan sınır kapılarında Ramazan Bayramı tatili boyunca toplam 404 bin 680 yolcu geçiş yaptı. Edirne Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, tarih, kültür ve gastronomi dolu şehri Edirne, bayram tatilinde turistlerin gözdesi oldu.

Yoğun Araç Girişi

Tatilin başlangıcı olan 28 Mart ile 6 Nisan tarihleri arasında Edirne'ye 235 bin araç giriş ve çıkış yaptı. Bu süre zarfında en fazla araç girişi 44 bin 765 adet ile İstanbul'dan gerçekleşti.

Sınır Kapılarındaki Hareketlilik

Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapıları, bayram döneminde yoğun bir trafik akışı yaşadı. 9 günlük tatil süresince, bu kapılardan toplam 143 bin 238 araç geçiş yaptı.

Güvenlik Önlemleri

Bayramın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekipleri Edirne genelinde etkili bir şekilde görev aldı.

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