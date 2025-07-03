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Edirne'deki Tarihi Tabya Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Edirne'deki Kavgaz Tabya bölgesinde meydana gelen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 16:11
Edirne'deki Tarihi Tabya Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Edirne'de tarihi öneme sahip Kavgaz Tabya alanında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kontrol altına alındı.

Yangın, Şükrüpaşa Mahallesi'nde, Balkan Savaşları sırasında kentin savunmasında stratejik bir rol üstlenen tabyanın üst kısmındaki otluk alanda çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenememiştir.

Bölgedeki durumu öğrenen Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, olay yerine hızla intikal etti. Ekiplerin etkili müdahalesiyle yangın söndürülse de, yangın sonucunda çevredeki otluk alan ile çeşitli ağaçların zarar gördüğü bildirilmektedir.

Yangının çıkış nedeninin araştırılması amacıyla incelemelere başlanıldığı kaydedildi.

Edirne'deki Kavgaz Tabya'nın bulunduğu bölgede otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Edirne'deki Kavgaz Tabya'nın bulunduğu bölgede otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Edirne'deki Kavgaz Tabya'nın bulunduğu bölgede otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Edirne'deki Kavgaz Tabya'nın bulunduğu bölgede otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

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