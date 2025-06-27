Edirne'deki Yangın Kontrol Altına Alındı, Türk Bayrağı Koru

Edirne'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, balya yüklü bir römorktan tarım arazilerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Hanlıyenice köyü yakınlarında meydana gelen olayda, traktörle çekilen römorkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler Kısa Sürede Yaygınlaştı

Alevler, kısa süre içinde çevredeki tarım arazilerine sıçradı. Olayın duyulmasının ardından Orman İşletme Müdürlüğü, Lalapaşa ve Süloğlu belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile su tankerleri yangın bölgesine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, köy sakinleri de alevlerin genişlememesi için anız bulunan arazilerini sürdü. Yangın kontrol altına alındıktan sonra yapılan incelemelerde, toplamda 400 dekar kanola ve buna ekili tarım arazisi, 600 dekar anız, 100 balya ve tarla kenarlarındaki ağaçlık alanların zarar gördüğü belirlendi. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Olay Yerine Yüksek Temas

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, AFAD Edirne Müdürü Elvan Kaya ve Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri olay yerinde çalışmaları takip etti.

Türk Bayrağı Kurtarıldı

Yangın bölgesinde bulunan bir Türk bayrağı, yoldan geçerken müdahale eden sürücü Ender Kara tarafından kurtarıldı. Kara, bayrağın etrafını saran alevleri görünce kayıtsız kalamadığını belirtti ve, "Türk bayrağı bizim onurumuzdur. Alevlerin arasına girmem hiç önemli değil, bayrak şerefimizdir. Onun orada yanmasına gönlüm el vermedi," dedi.

Yangınlara Karşı Uyarı

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıcak havalarda özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Öztürk, sigara izmariti ve cam şişe gibi malzemelerin doğada bırakılmaması gerektiğini, hasat yapanların da yanlarında yangın söndürücü bulundurması gerektiğini dile getirdi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri, balya taşıyan 6 kişiyi ifadelerine başvurmak üzere karakola götürdü.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde balya yüklü römorktan tarım arazilerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde kalan direkte dalgalanan Türk bayrağını yoldan geçen sürücülerden Ender Kara, aracından inerek bulunduğu yerden aldı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde balya yüklü römorktan tarım arazilerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde kalan direkte dalgalanan Türk bayrağını yoldan geçen sürücülerden Ender Kara, aracından inerek bulunduğu yerden aldı.