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Edirne'den Öğrencilerden Sigara İle Mücadele Çağrısı

Edirne'de minik öğrenciler, Dünya Tütünsüz Günü'nde ailelerine sigarayı bırakmaları çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 12:47
Edirne'den Öğrencilerden Sigara İle Mücadele Çağrısı

Edirne'deki 50. Yıl İlkokulu'ndan minik öğrenciler, "Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte ailelerine sigarayı bırakmaları yönünde çağrıda bulundu. 4. sınıf öğrencisi Hiranur Siyah, "Resimler yaptık, ailelerimize mektuplar yazdık. Kendi ailemden özellikle de babamdan sigarayı bırakmasını rica ediyorum." dedi.

Öğrencilerin sigara ve tütünün zararlarını anlatan resimlerle donattığı sergi, törenle açıldı. Etkinlikte çocuklar, yaptıkları resimleri anlatarak, ailelerine yazdıkları mektup ve şiirleri okudular. Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, haber muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl dünya genelinde sigara yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının 7 milyona ulaştığını vurguladı.

Bayrak, "Minikler, asıl düşmanın sigara ve tütün olduğunu gösteren resimler çizdi. Ayrıca, öğrencilerin yazdığı mektuplar PTT ile ailelerine gönderilecek." sözlerini ekledi.

Öğrencilerden Elis Mina Kurtbunar, ailesine sigara kullanmadığı için teşekkür etti ve sigaranın bir piton yılanı ve köpek balığından daha fazla zarar verebileceğini ifade ederek, "Vahşi hayvanlar sigaraya göre daha masum kalıyor. Lütfen sigara içenler Dünya Tütünsüz Günü'nde sigarayı bıraksın." dedi.

Etkinlikte, Hiranur Siyah’ın da vurguladığı gibi, her yıl milyonlarca insan sigara nedeniyle hayatını kaybediyor. Düzenlenen sergiyle, öğrenciler sigaranın zararlarına dikkat çekerek topluma önemli bir mesaj iletmeyi hedefliyor.

Edirne'de minikler, "Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte ailelerinden sigarayı...

Edirne'de minikler, "Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte ailelerinden sigarayı bırakmalarını istedi. 50. Yıl İlkokulu öğrencilerinin sigaranın zararlarını anlattığı resimlerden oluşan sergi törenle açıldı. Öğrenciler resimlerini anlattı, ailelerine yazdıkları mektup ve şiirleri okudu.

Edirne'de minikler, "Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte ailelerinden sigarayı...

Edirne'de minikler, "Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte ailelerinden sigarayı bırakmalarını istedi. 50. Yıl İlkokulu öğrencilerinin sigaranın zararlarını anlattığı resimlerden oluşan sergi törenle açıldı. Öğrenciler resimlerini anlattı, ailelerine yazdıkları mektup ve şiirleri okudu.

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