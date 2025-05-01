Edirne Emniyet Müdürü İşçilere 1 Mayıs'ta Çiçek Hediye Etti

Edirne Emniyet Müdürü'nden Anlamlı Jest

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çalışan işçilere çiçek hediye etti. Karaburun, etkinliklerin gerçekleştirildiği Atatürk Bulvarı'nda başlayıp Saraçlar Caddesi'nde devam eden kutlamaların güvenlik tedbirlerini koordine etti.

Emekçilerin Bayramını Kutladı

Kutlamalar sonrası, Karaburun, caddede bariyerleri toplayan işçilerle bir araya gelerek onlara çiçek takdim etti ve tüm işçilerin bayramını kutladı. Karaburun, bu özel günde yaptığı konuşmada, "Ülkemizin huzurlu, mutlu nice 1 Mayıs'lar görmesini temenni ediyoruz. Bu ülke için üreten, emek veren, alın teri döken tüm işçilerin 1 Mayıs'ını tebrik ediyorum. Hep daha iyiye bu ülkeyi taşımak için herkes işini en iyi şekilde yapacak. Sizlerin alın teriyle çok şey aşıldı. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sokak Sağlıklaştırma ve Seyyar Satıcılara Destek

Sokak sağlıklaştırması kapsamında caddedeki restorasyon çalışmasında görev alan işçiler ve seyyar satıcılara da çiçek hediye ederek bayramlarını kutladı.

Öte yandan, bazı vatandaşlar, Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı işlere imza attığını belirterek Karaburun'a teşekkürlerini ilettiler. Karaburun da her zaman vatandaşların yanında olduklarını vurguladı ve onlara teşekkür etti.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçilere çiçek hediye etti. Karaburun, Atatürk Bulvarı'nda başlayıp Saraçlar Caddesi'nde devam eden kutlamaların güvenlik tedbirlerini sahada koordine etti. Karaburun, sokak sağlıklaştırması kapsamında caddedeki restorasyon çalışmasında görev alan işçilerin ve seyyar satıcıların da bayramını kutlayarak çiçek hediye etti.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçilere çiçek hediye etti. Karaburun, Atatürk Bulvarı'nda başlayıp Saraçlar Caddesi'nde devam eden kutlamaların güvenlik tedbirlerini sahada koordine etti. Karaburun, sokak sağlıklaştırması kapsamında caddedeki restorasyon çalışmasında görev alan işçilerin ve seyyar satıcıların da bayramını kutlayarak çiçek hediye etti.