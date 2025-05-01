DOLAR
38,43 0,19%
EURO
43,48 0,54%
ALTIN
3.985,59 1,99%
BITCOIN
3.709.822,35 -1,95%

Edirne Emniyet Müdürü İşçilere 1 Mayıs'ta Çiçek Hediye Etti

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 1 Mayıs'ta işçilere çiçek takdim ederek emeklerine teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 16:18
Edirne Emniyet Müdürü İşçilere 1 Mayıs'ta Çiçek Hediye Etti

Edirne Emniyet Müdürü'nden Anlamlı Jest

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çalışan işçilere çiçek hediye etti. Karaburun, etkinliklerin gerçekleştirildiği Atatürk Bulvarı'nda başlayıp Saraçlar Caddesi'nde devam eden kutlamaların güvenlik tedbirlerini koordine etti.

Emekçilerin Bayramını Kutladı

Kutlamalar sonrası, Karaburun, caddede bariyerleri toplayan işçilerle bir araya gelerek onlara çiçek takdim etti ve tüm işçilerin bayramını kutladı. Karaburun, bu özel günde yaptığı konuşmada, "Ülkemizin huzurlu, mutlu nice 1 Mayıs'lar görmesini temenni ediyoruz. Bu ülke için üreten, emek veren, alın teri döken tüm işçilerin 1 Mayıs'ını tebrik ediyorum. Hep daha iyiye bu ülkeyi taşımak için herkes işini en iyi şekilde yapacak. Sizlerin alın teriyle çok şey aşıldı. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sokak Sağlıklaştırma ve Seyyar Satıcılara Destek

Sokak sağlıklaştırması kapsamında caddedeki restorasyon çalışmasında görev alan işçiler ve seyyar satıcılara da çiçek hediye ederek bayramlarını kutladı.

Öte yandan, bazı vatandaşlar, Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı işlere imza attığını belirterek Karaburun'a teşekkürlerini ilettiler. Karaburun da her zaman vatandaşların yanında olduklarını vurguladı ve onlara teşekkür etti.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçilere çiçek...

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçilere çiçek hediye etti. Karaburun, Atatürk Bulvarı'nda başlayıp Saraçlar Caddesi'nde devam eden kutlamaların güvenlik tedbirlerini sahada koordine etti. Karaburun, sokak sağlıklaştırması kapsamında caddedeki restorasyon çalışmasında görev alan işçilerin ve seyyar satıcıların da bayramını kutlayarak çiçek hediye etti.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçilere çiçek...

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçilere çiçek hediye etti. Karaburun, Atatürk Bulvarı'nda başlayıp Saraçlar Caddesi'nde devam eden kutlamaların güvenlik tedbirlerini sahada koordine etti. Karaburun, sokak sağlıklaştırması kapsamında caddedeki restorasyon çalışmasında görev alan işçilerin ve seyyar satıcıların da bayramını kutlayarak çiçek hediye etti.

İLGİLİ HABERLER

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
2
Sakarya'da Hayvan Kaçakçılığı Operasyonunda 98 Hayvan Ele Geçirildi
3
Yozgat'ta Korkunç Cinayet: Kaynana Bıçakla Öldürüldü
4
Trabzon ve Çevre İllerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı
5
Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı
6
TEKNOFEST KKTC Açılışında Selçuk Bayraktar'dan Çarpıcı Açıklamalar
7
Samsun'da Çocuklara Eğitici Etkinliklerle Çevre Bilinci Aşılanıyor

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu