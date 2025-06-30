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Edirne Esnafı Kırkpınar İçin Hazır!

Edirne esnafı, 664'üncüsü düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali için hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 12:57
Edirne Esnafı Kırkpınar İçin Hazır!

Edirne Esnafı Kırkpınar İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Edirne esnafı, bu yıl 664'üncüsü gerçekleştirilecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali için hazırlıklarını tamamladı. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan bu asırlık organizasyonu takip etmek için yurt içi ve yurt dışından binlerce turist kente gelecek.

Esnaf Mesai Saatlerini Uzattı

Kent esnafı, Kırkpınar yoğunluğuna göre mesai saatlerini uzatırken, işletmeler personel ve malzeme takviyesi yaparak artacak müşteri talebine yanıt vermek için önlemler aldı.

Festivale Hazırlıklar Şimdiden Başladı

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, AA muhabirine, Kırkpınar coşkusunun kentte yaşanmaya başladığını belirtti. İmrak, "Ciğerci esnafı ve diğer tüm esnaf arkadaşlarımız gerekli tüm hazırlıklarını yaptılar. En iyi şekilde festivalimize hazırız. Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden şehrimize gelecek tüm ziyaretçilerimizi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Taze Ürünler ile Dolu Stoklar

İmrak, "Stoklarımız hazır. Mesai saatlerimizi genişlettik. Edirne ciğeri taze yapılmalıdır. Her gün ciğerlerimizi taze şekilde sunacağız. Bunun dışında tüm malzemelerin takviyeleri de esnaf tarafından yapıldı." dedi.

Kırkpınar'nın Bereketi

Edirnefendi esnafı Eyüp Seha Uğurluel ise Kırkpınar heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Uğurluel, "Binlerce misafirin Edirne'ye geleceğini biliyoruz. Tüm ürün stoklarımızı hazırladık. Edirneli esnaflar olarak kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve gelen misafirlerimize en iyi şekilde ev sahipliği yapmak için görevimizin başındayız." şeklinde konuştu.

Herkesi bu tarihi şehre, güzel geleneğimizi deneyimlemeye davet eden Uğurluel, festivalin bereketiyle Edirne'nin daha da canlanacağını belirtti.

Edirne esnafı bu yıl 664'üncüsü gerçekleştirilecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali için...

Edirne esnafı bu yıl 664'üncüsü gerçekleştirilecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali için hazırlıklarını tamamladı. Kent esnafı, Kırkpınar yoğunluğuna göre mesai saatlerini uzattı. İşletmeler personel ve malzeme takviyesi yaparak artacak müşteri talebine yanıt vermek için önlem aldı.

Edirne esnafı bu yıl 664'üncüsü gerçekleştirilecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali için...

Edirne esnafı bu yıl 664'üncüsü gerçekleştirilecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali için hazırlıklarını tamamladı. Kent esnafı, Kırkpınar yoğunluğuna göre mesai saatlerini uzattı. İşletmeler personel ve malzeme takviyesi yaparak artacak müşteri talebine yanıt vermek için önlem aldı.

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