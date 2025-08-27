DOLAR
Edirne Havsa'da Refüje Çıkan 22 PC 018 Plakalı Otomobilde 4 Yaralı

Edirne'nin Havsa ilçesinde S.Ç'nin kullandığı 22 PC 018 plakalı otomobil refüje çıktı; Y.S, S.B.E, M.E.Ş. ve A.A.U. Havsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 00:58
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 00:58
Edirne Havsa'da Refüje Çıkan 22 PC 018 Plakalı Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Kaza Detayları

Sürücüsü S.Ç olan 22 PC 018 plakalı otomobil, Bakışlar köyü yakınlarında sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araçtaki yolcular Y.S, S.B.E, M.E.Ş. ve A.A.U., sağlık ekiplerince Havsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

