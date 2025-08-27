Edirne Havsa'da Refüje Çıkan 22 PC 018 Plakalı Otomobilde 4 Yaralı

Edirne Havsa'da Refüje Çıkan 22 PC 018 Plakalı Otomobilde 4 Kişi Yaralandı
Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.
Kaza Detayları
Sürücüsü S.Ç olan 22 PC 018 plakalı otomobil, Bakışlar köyü yakınlarında sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araçtaki yolcular Y.S, S.B.E, M.E.Ş. ve A.A.U., sağlık ekiplerince Havsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.