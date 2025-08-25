DOLAR
Edirne Havsa'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hastanede Öldü

Edirne'nin Havsa ilçesindeki çarpışmada ağır yaralanan sürücü İ.G. hastanede hayatını kaybetti; diğer sürücü E.S. ile 3 kişinin tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 13:06
Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralı sürücü kurtarılamadı

Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan ağır durumda olan sürücü İ.G, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan diğer sürücü E.S. ile üç kişinin tedavisi devam ediyor.

Kaza, Oğulpaşa köyü yakınlarında gerçekleşti. İ.G'nin kullandığı 59 JD 828 plakalı otomobil, dün Oğulpaşa köyü yakınlarında E.S.'nin kullandığı 22 AG 258 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı; kazada toplam 5 kişi yaralandı.

