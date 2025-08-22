Edirne Havsa'da Yangın: Hasköy'de Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi, Tamirhane ve Metruk Binada Hasar

Edirne Havsa'da Yangın: Hasköy'de Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Hasköy köyünde, S.İ'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüdü ve rüzgarın etkisiyle evin bitişiğindeki tamirhane ile metruk binaya sıçradı.

Müdahale ve Hasar

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Köy sakinlerinin ilk müdahalesi ve itfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü; ancak S.İ'ye ait ev kullanılamaz hale geldi ve bitişikteki tamirhane ile metruk binada hasar oluştu.

