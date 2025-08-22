DOLAR
Edirne Havsa'da Yangın: Hasköy'de Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi, Tamirhane ve Metruk Binada Hasar

Edirne'nin Havsa ilçesi Hasköy'de çıkan yangında S.İ'ye ait ev kullanılamaz hale gelirken, bitişikteki tamirhane ve metruk binada da hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 21:46
Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Hasköy köyünde, S.İ'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüdü ve rüzgarın etkisiyle evin bitişiğindeki tamirhane ile metruk binaya sıçradı.

Müdahale ve Hasar

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Köy sakinlerinin ilk müdahalesi ve itfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü; ancak S.İ'ye ait ev kullanılamaz hale geldi ve bitişikteki tamirhane ile metruk binada hasar oluştu.

