Edirne İpsala Pazardere'de ahır yangını 3 evi kullanılamaz hale getirdi

Komşu yapılara sıçrayan alevler büyük maddi kayba yol açtı

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Pazardere köyünde bir ahırda çıkan yangın, hızla bitişikteki eve sıçradı ve aynı avluda bulunan iki evi daha etkiledi.

Olayın ardından İpsala başta olmak üzere çevre ilçe ve beldelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun ve yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 3 ev kullanılamaz hale gelirken, 2 biçerdöver, 2 otomobil, 2 römork ve tarım aletleri küle döndü. Soğutma çalışmalarının ardından bölgede inceleme yapıldı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili adli ve idari inceleme sürüyor.

