Edirne Keşan'da Anız Yangını: Yaklaşık 3 Bin Dekar Zarar

Edirne Keşan'da Anızdan Ağaçlık Alana Sıçrayan Yangın Söndürüldü

Edirne'nin Keşan ilçesi Altıntaş köyü yakınlarındaki biçilmiş buğday tarlasında, henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay ve Müdahale

Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki ağaçlık alana sıçradı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti; söndürme çalışmalarına köylüler de traktör ve su tankerleri ile destek verdi. Müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Zarar

Yangında yaklaşık 3 bin dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde anızdan ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.