Edirne Lalapaşa'da Restore Edilen Üç Şehitler Anıtı Duygusal Törenle Açıldı

Edirne Lalapaşa'da restore edilen Üç Şehitler Anıtı düzenlenen törenle açıldı; şehit yakınları duygulandı, Vali Yunus Sezer anı ve vatan vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 16:30
Edirne Lalapaşa'da Restore Edilen Üç Şehitler Anıtı Duygusal Törenle Açıldı

Edirne Lalapaşa'da Restore Edilen Üç Şehitler Anıtı Duygusal Törenle Açıldı

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde 1982 yılında yapılan ve Vali Yunus Sezer’in talimatıyla restore edilen Üç Şehitler Anıtı, düzenlenen törenle yeniden açıldı. Açılış töreninde şehit yakınları ve vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Törenin arka planı ve anıtın anlamı

1982 yılında bir obüs tankının köprüden uçması sonucu şehit olan Çavuş Hacı İbrahim Sezgin (Kahramanmaraş), Onbaşı Yılmaz Ersoy (Tunceli) ve Er İbrahim Yıldırım (Malatya) unutulmadı. Zamanla yıpranan anıt, Vali Yunus Sezer’in talimatıyla restore edilerek yeniden halka kazandırıldı.

"Burada sadece bir anıtı açmıyoruz"

Vali Yunus Sezer açılışta yaptığı konuşmada, "Bir şehit haberi geldiğinde sadece ailesi değil, 86 milyon hep birlikte ağlıyoruz. Vatanın her karış toprağı şehitlerimizin kanıyla sulanmış, hâlâ şehitlerimizin uğraşı ile, alın teri ile bu vatan vatan olarak devam ediyor. Biz 1071’de Anadolu’ya adım attıktan beri buraları yurt yapmak için şehit verdik ve buraların yurt olarak kalması için şehitler ve gaziler veriyoruz. Onun için vatanımızın her karış toprağı çok değerli. Bizi bir arada tutan ve bu vatanı vatan yapan da şehitlerimiz ve gazilerimizin duaları ve onların manevi ruhaniyetleridir. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Kaymakam ve yerel yetkililerin mesajları

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, 43 yıl önce yaşanan elim kazada 3 vatan evladının şehit olduğunu hatırlatarak, vatan uğruna şehit olan tüm isimleri minnet ve şükranla andıklarını söyledi. Yılmaz, 1982 yılında haber iletildikten sonra 3 ailenin Edirne’ye doğru yola çıktığını, Kahramanmaraş’tan yola çıkan şehidin babası Şerif Sezgin'in yolda oğlu için yaktığı ağıdı paylaştığını belirtti; bu paylaşım sırasında törende duygu dolu anlar yaşandı ve şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi ise, 1982 yılında yapılan anıtın yıllar içinde yıpranmış olabileceğini ancak şehitlerin aziz hatıralarının asla yıpranmadığını vurguladı.

Şehit Çavuş İbrahim Sezgin’in yeğeni Gökhan Karakaş, şehitlerin hatırasını yaşatmanın ve bu kutsal emanete sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Açılış ve takdim

Konuşmaların ardından Vali Yunus Sezer, şehit Sezgin’in ablası Fatma Kıraç'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Ardından Sezer, şehit Sezgin’in yakınları ve Edirneli şehit aileleri ile birlikte yenilenen anıtın açılışını gerçekleştirdi. Açılış sırasında duygusal anlar yaşandı ve törene katılanlar anıta çiçek bırakarak saygı gösterdi.

EDİRNE'NİN LALAPAŞA İLÇESİ'NDE 1982 YILINDA YAPILAN VE VALİ YUNUS SEZER'İN TALİMATIYLA RESTORE...

EDİRNE'NİN LALAPAŞA İLÇESİ'NDE 1982 YILINDA YAPILAN VE VALİ YUNUS SEZER'İN TALİMATIYLA RESTORE EDİLEN ÜÇ ŞEHİTLER ANITI DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI. TÖRENE KATILAN ŞEHİT YAKINLARI, DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI VE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI.

EDİRNE'NİN LALAPAŞA İLÇESİ'NDE 1982 YILINDA YAPILAN VE VALİ YUNUS SEZER'İN TALİMATIYLA RESTORE...

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muhittin Böcek Hastanede Tetkik Edildi, Yeniden Cezaevine Sevk Edildi
2
Bayraktar: 2028'de 16-17 Milyon Hane Karadeniz Gazıyla Karşılanacak
3
Shehada: 'Türkiye Her Zaman Filistin’in Yanında' — Taşköprü Ziyareti
4
Putin: Kırgızistan’da Rus Teknolojili İlk Nükleer Santral Araştırılıyor
5
Kastamonu'da Çiftlik Evlerini Kenevir Serasına Çeviren Sanıkların Yargılanması Sürüyor
6
Bünyan'da Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı: Başkan Metin'den Örnek Hizmet

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama