Edirne'nin Selimiye Camisi Kar Altında Muhteşem Görünümde

Edirne'de Selimiye Camisi, kar yağışıyla birlikte eşsiz bir güzelliğe ulaştı. Tarihi eserler beyaz örtüyle kaplandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 08:41
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:09
Edirne'nin Selimiye Camisi Kar Altında Muhteşem Görünümde

Edirne'nin simgesi olan Selimiye Camisi, yeni bir güzellikle karla buluştu. Kent merkezinde dün öğleden sonra etkisini göstermeye başlayan kar, akşam saatlerinde yoğunlaştı ve kısa sürede şehri beyaz örtüyle kapladı.

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanınan Edirne, özellikle Selimiye Camisi ile kar yağışının ardından bambaşka bir görünüme büründü. Beyaz örtü altındaki bu ikonik yapı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Edirne’nin tarihi dokusunun karla birleşmesi, fotoğraf tutkunları için benzersiz kareler sunuyor.

Edirne'de dün öğleden sonra hafif etkili olmaya başlayan kar, akşam saatlerinde etkisini artırdı....

Edirne'de dün öğleden sonra hafif etkili olmaya başlayan kar, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kısa sürede kent beyaz örtüyle kaplandı. Tarihi ve kültürel eserler bakımından oldukça zengin olan Edirne'de özellikle Selimiye Camisi, kar yağışıyla beyaz örtü altında farklı bir güzel görüntüye kavuştu.

Edirne'de dün öğleden sonra hafif etkili olmaya başlayan kar, akşam saatlerinde etkisini artırdı....

Edirne'de dün öğleden sonra hafif etkili olmaya başlayan kar, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kısa sürede kent beyaz örtüyle kaplandı. Tarihi ve kültürel eserler bakımından oldukça zengin olan Edirne'de özellikle Selimiye Camisi, kar yağışıyla beyaz örtü altında farklı bir güzel görüntüye kavuştu.

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