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Edirne Otellerinde Kırkpınar Yoğunluğu Zirve Yapıyor

Edirne, Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi otel rezervasyonlarında büyük bir yoğunluk yaşıyor. Ziyaretçiler, tarihi etkinliği bekliyor.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 12:47
Edirne Otellerinde Kırkpınar Yoğunluğu Zirve Yapıyor

Edirne'deki Otellerde Kırkpınar Yoğunluğu

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu sene de Edirne'ye büyük bir ziyaretçi akışı sağlıyor. 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 4 Temmuz Cuma günü Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan bu etkinlik, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Turizm Otel Yöneticileri Derneği Açıklamada Bulundu

Turizm Otel Yöneticileri Derneği Edirne Temsilcisi Can Pekbaş, Kırkpınar dolayısıyla otellerde yoğun bir doluluk yaşandığını belirtti. Pekbaş, "Kırkpınar, kenti hareketlendirdi. Her zaman olduğu gibi bu yıl da güzel bir yoğunluk bekliyoruz. Türkiye, Balkanlar ve dünyanın farklı yerlerinden izleyiciler Edirne'ye gelmeye başladı," dedi.

Pekbaş, Kırkpınar'ın sağladığı yoğunluk için hazırlıkların da yapıldığını dile getirdi. Özellikle hafta sonu büyük bir yoğunluk beklediklerini ve ziyaretçilere en iyi hizmeti sunmak için hazırlandıklarını ifade etti. "Hafta sonu için rezervasyonlar oldukça yoğun. Otellerin yanı sıra restoranlar ve diğer işletmelerde hazırlıklar yapıldı. Ülkemizden ve dünyanın farklı bölgelerinden tüm güreşseverleri şehrimize bekliyoruz," şeklinde ekledi.

Kırkpınar, binlerce turisti Edirne'ye çekmeye devam ediyor ve bu yılki etkinlik için heyecan dorukta.

"Yağlı güreşin olimpiyatı" sayılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'ye gelen ziyaretçiler...

"Yağlı güreşin olimpiyatı" sayılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'ye gelen ziyaretçiler, otellerde yoğunluk oluşturdu. Turizm Otel Yöneticileri Derneği Edirne Temsilcisi Can Pekbaş, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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