Edirne Sınır Kapılarında Gurbetçi Yoğunluğu İçin Önlemler Alındı

Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçi sezonunun başlamasına sayılı günler kala, Kapıkule başta olmak üzere sınır kapılarında gerekli ilave önlemlerin alındığını duyurdu.

Vali Sezer, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mülki idare amirleri, gümrük müdürleri ve güvenlik birimleri ile birlikte kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Gurbetçi sezonu ile Kurban Bayramı tatilinin çakışması nedeniyle sınır kapılarında yoğunluk bekleniyor. Sezer, "Gurbetçilerimizin huzurlu ve konforlu bir şekilde ülkelerine giriş ve çıkışlarını sağlamak adına tüm birimlerimizle koordineli çalışıyoruz, her türlü ilave tedbiri aldık," diye ekledi.

Özellikle Pazarkule Sınır Kapısı’nda yaşanacak kalabalıkla ilgili önlemler alındığını ifade eden Sezer, Bulgaristan'ın Schengen vize rejimine geçtiğini belirtti. Bu durumun, Yunanistan üzerinden gelip Bulgaristan'a geçerek Türkiye'ye gelecek gurbetçilerde artışa neden olacağını ve dolayısıyla Pazarkule'de yoğunluk oluşturacağını vurguladı.

Geçen yıl Hamzabeyli Sınır Kapısı’nın çıkışlarında yoğun kullanıldığını söyleyen Vali Sezer, bu yıl Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarına toplamda 8 yeni gişe (4 giriş, 4 çıkış) ve personel takviyesi yapıldığını bildirdi. 22 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında geçen yıl 1 milyon 396 bin aracın giriş-çıkış yaptığını ve 5 milyon 635 bin yolcunun hareket ettiğini ifade eden Sezer, bu yıl da benzer yoğunluklar beklediklerini belirtti.

Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki beklenen yoğunluk için ilave tedbirlerin alınacağını ifade eden Sezer, bayram dönemlerinde yüzde 30'luk artışlar yaşandığını vurguladı. Bu nedenle, mobil lavabo, tuvalet ve ikram araçlarının hazırlandığını, bekleme sürelerinin azaltılması amacıyla Bulgaristan ve Yunanistan gümrük yetkilileriyle görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Vali Sezer, sınır kapılarındaki anlık yoğunluğun web üzerinden takip edilebileceğini belirterek, gurbetçilerin hangi kapının daha az yoğun olduğunu görebileceğini ve daha az yoğun olan kapıyı seçebileceğini aktardı. Sınır kapılarında 1098 gümrük personelinin görev yaptığını ve 1 Temmuz itibarıyla göreve başlayacak 139 personel daha talep ettiklerini aktaran Sezer, emniyet birimlerinde de ilave personel olacağını belirtti.

Son olarak, Avrupa'da yaşayan emekli Türklerin anavatana gelişlerinin başladığını ve bu vesileyle sılayırahim yapacak tüm gurbetçilere hayırlı yolculuklar dilediğini ifade etti.

Gurbetçi gelişleri öncesi Edirne'deki sınır kapılarında ilave önlemler alındı. Edirne Valisi Yunus Sezer (sol 2), Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gazetecilere açıklamada bulundu.

Gurbetçi gelişleri öncesi Edirne'deki sınır kapılarında ilave önlemler alındı. Edirne Valisi Yunus Sezer (sol 2), Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gazetecilere açıklamada bulundu.