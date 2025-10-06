Edirne Sultan 1. Murat Hastanesinde Kısa Devre Kaynaklı Yangın

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde zemin kattaki taş kırma ünitesinde kısa devre sonucu çıkan yangına itfaiye, AFAD ve UMKE müdahale ediyor; hastalar tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:52
Edirne Sultan 1. Murat Hastanesinde Kısa Devre Kaynaklı Yangın

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde Yangına Müdahale

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde zemin katta çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Olay, hastanenin zemin katında yer alan taş kırma ünitesindeki bir cihazın kısa devre yapması sonucu meydana geldi.

Olayın Detayları

Yangın küçük çaplı olarak tanımlanırken, oluşan dumandan etkilenmemeleri için polikliniklerde çalışanlar ve bekleyen hastalar güvenli bölgelere tahliye edildi. Olay yerinde itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Müdahale ve Yetkililer

Yangına müdahaleye itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD ve UMKE ekipleri de destek veriyor. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Vali Yunus Sezer, hastaneye gelerek duruma ilişkin bilgi aldı ve İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'dan bilgi temin etti.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde çıkan küçük çaplı yangına müdahale edildi.

