Edirne Uzunköprü'de Hapis Cezasıyla Aranan 5 Kişi Tutuklandı

Edirne Uzunköprü'de yürütülen operasyonda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı, adliyeye sevk edilip tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 22:04
Operasyon ve gözaltılar

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde operasyon düzenledi.

Operasyonda aşağıdaki kişiler yakalandı:

İ.S. - Hırsızlık suçundan 1 yıl hapis cezası

H.Ç. - Dolandırıcılık suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası

E.S. - Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası

V.C. - Uyuşturucu madde kullanma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası

S.K. - Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 11 ay 7 gün hapis cezası

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

