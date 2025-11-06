Edirne Uzunköprü'de Hapis Cezasıyla Aranan 5 Kişi Tutuklandı
Operasyon ve gözaltılar
Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde operasyon düzenledi.
Operasyonda aşağıdaki kişiler yakalandı:
İ.S. - Hırsızlık suçundan 1 yıl hapis cezası
H.Ç. - Dolandırıcılık suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası
E.S. - Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası
V.C. - Uyuşturucu madde kullanma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası
S.K. - Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 11 ay 7 gün hapis cezası
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
