Edirne Uzunköprü'de Yurt Dışına Kaçma Girişimi: Bir Kişi Tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Gemici köyü sınırındaki askeri yasak bölgede yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan iki kişiden biri tutuklandı.

Olay ve gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde D.G. ve M.Y. yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildiler.

Savcılık ve mahkeme süreci

Adliyeye çıkarılan zanlılardan D.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç kayıtları ve yurt dışı çıkış yasakları

Yapılan incelemede D.G.'nin çeşitli suçlardan kesinleşmiş 11 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasının olduğu ve yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi. M.Y.'nin ise "dolandırıcılık" suçundan dava dosyasının bulunduğu ve yine yurt dışına çıkış yasağı olduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün gerçekleştirdiği denetimler sonucu, iki şüpheli de askeri yasak bölgeden yakalanarak işlem yapılmıştır.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.