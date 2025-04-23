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Edirne Valiliği'nden İstanbul'daki Deprem Açıklaması: Sorun Yok!

Edirne Valiliği, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından il genelinde herhangi bir sorun olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 15:32
Edirne Valiliği'nden İstanbul'daki Deprem Açıklaması: Sorun Yok!

Edirne Valiliği'nden Deprem Açıklaması

Edirne Valiliği, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bir açıklama yaparak il genelinde herhangi bir sorun veya ihbar bulunmadığını bildirdi.

Valilikten Geçmiş Olsun Mesajı

Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Silivri'de yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlimiz genelinde depreme bağlı olarak herhangi bir ihbar ve sorun olmamakla birlikte Afet ve Acil Durum Kurulu acil ve hazır şekilde toplanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Edirne Valiliği, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi...

Edirne Valiliği, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi bir ihbar ve sorun olmadığını bildirdi. Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında toplantı düzenlendi.

Edirne Valiliği, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi...

Edirne Valiliği, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi bir ihbar ve sorun olmadığını bildirdi. Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında toplantı düzenlendi.

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