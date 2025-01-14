Edirne Valisi Sezer: Saros Körfezi'nde Kaçak Yapılaşmaya İzin Yok

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'nde kaçak yapılaşma ve ruhsatsız turizm işletmelerine kesinlikle izin verilmeyeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:15
Edirne Valisi Sezer: Saros Körfezi'nde Kaçak Yapılaşmaya İzin Yok

Edirne Valisi Saros Körfezi'nde Kaçak Yapılaşmaya Son Verecek

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'nde kaçak yapılaşma ve ruhsatsız turizm işletmelerine karşı sert bir tutum sergileyeceklerini açıkladı. Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Sezer, bölgenin korunmasının sadece yasal bir sorumluluk değil, aynı zamanda vicdani bir görev olduğunu vurguladı.

Bölgenin Değeri ve Koruma Sorumluluğu

Sezer, Saros Körfezi'nin dünyada sayılı güzellikteki yerlerden biri olduğunu belirterek, “Gelecek nesillere güzel bir Saros bırakmakla yükümlüyüz.” ifadelerini kullandı. Tarım arazileri üzerinde yapılan plansız yapılaşmanın insanoğluna ait öncelikli bir sorun olduğuna dikkat çeken Sezer, böyle bir durumu geri döndürmenin mümkün olmadığını belirtti.

Geçmişteki Yıkım İşlemleri ve Gelecek Önlemler

Vali Sezer, geçen yıl birçok kaçak yapıyı yıkmış olmalarına rağmen, bu tür yapıların önlenmesi için tüm kurumların işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti. “Bu tür yasa dışı yapılaşmaya karşı gözümüzü kapatamayız.” diyen Sezer, insanları bu tür girişimlerin yasal olduğu konusunda yanlış yönlendirenlerle mücadelenin önemini vurguladı.

Ruhsatsız Turizm İşletmelerine Kesin Önlem

Ruhsatsız turizm işletmeleriyle ilgili de aynı hassasiyetin sürdürülmesi gerektiğini belirten Sezer, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gönderilen genelge çerçevesinde bu tür işletmelere asla izin verilmeyeceğini söyledi. Sezer, “Bireysel ev şeklinde olup kiraya verilen yapılar bile ruhsatlandırılmak zorundadır.” dedi.

Sezer, geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu tür kaçak yapıların oluşmasına fırsat vermeyeceklerini ve toplumun güvenliğini ön planda tutacaklarını belirtti. “Hukuki ve vicdani sorumluluğumuz gereği bu meseleye kayıtsız kalmamız mümkün değil.” şeklinde konuştu.

Edirne'de Devecihan Kültür Merkezi'nde İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.

Edirne'de Devecihan Kültür Merkezi'nde İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.

Edirne'de Devecihan Kültür Merkezi'nde İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.

Edirne'de Devecihan Kültür Merkezi'nde İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrailli ailelerden Savunma Bakanı Katz'a Tepki: 'İsimler Neden Listede Yok?'
2
Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: Türkiye, Bizim İçin Önemli Bir Ortak
3
İzmir'de Eşini Öldüren Sanığın Davasında Tanıklar Dinlendi
4
İsrail Ordusu Gazze'de Bir Gazeteciyi Daha Katletti: Ölü Sayısı 204'e Yükseldi
5
Steinmeier: Avrupa’da Özgürlükler Rusya Tehdidi Altında
6
Özgür Özel, En Düşük Emekli Aylığını Hedef Aldı: Sefalet Maaşına Karşı Duracağız
7
İskender Pala'nın Japon Gelini Rena Saito Müslüman Oldu

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!