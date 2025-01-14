Edirne Valisi Sezer: Saros Körfezi'nde Kaçak Yapılaşmaya İzin Yok

Edirne Valisi Saros Körfezi'nde Kaçak Yapılaşmaya Son Verecek

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'nde kaçak yapılaşma ve ruhsatsız turizm işletmelerine karşı sert bir tutum sergileyeceklerini açıkladı. Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Sezer, bölgenin korunmasının sadece yasal bir sorumluluk değil, aynı zamanda vicdani bir görev olduğunu vurguladı.

Bölgenin Değeri ve Koruma Sorumluluğu

Sezer, Saros Körfezi'nin dünyada sayılı güzellikteki yerlerden biri olduğunu belirterek, “Gelecek nesillere güzel bir Saros bırakmakla yükümlüyüz.” ifadelerini kullandı. Tarım arazileri üzerinde yapılan plansız yapılaşmanın insanoğluna ait öncelikli bir sorun olduğuna dikkat çeken Sezer, böyle bir durumu geri döndürmenin mümkün olmadığını belirtti.

Geçmişteki Yıkım İşlemleri ve Gelecek Önlemler

Vali Sezer, geçen yıl birçok kaçak yapıyı yıkmış olmalarına rağmen, bu tür yapıların önlenmesi için tüm kurumların işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti. “Bu tür yasa dışı yapılaşmaya karşı gözümüzü kapatamayız.” diyen Sezer, insanları bu tür girişimlerin yasal olduğu konusunda yanlış yönlendirenlerle mücadelenin önemini vurguladı.

Ruhsatsız Turizm İşletmelerine Kesin Önlem

Ruhsatsız turizm işletmeleriyle ilgili de aynı hassasiyetin sürdürülmesi gerektiğini belirten Sezer, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gönderilen genelge çerçevesinde bu tür işletmelere asla izin verilmeyeceğini söyledi. Sezer, “Bireysel ev şeklinde olup kiraya verilen yapılar bile ruhsatlandırılmak zorundadır.” dedi.

Sezer, geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu tür kaçak yapıların oluşmasına fırsat vermeyeceklerini ve toplumun güvenliğini ön planda tutacaklarını belirtti. “Hukuki ve vicdani sorumluluğumuz gereği bu meseleye kayıtsız kalmamız mümkün değil.” şeklinde konuştu.

Edirne'de Devecihan Kültür Merkezi'nde İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.

Edirne'de Devecihan Kültür Merkezi'nde İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.