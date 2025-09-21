Edirne ve Kırklareli'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen düzensiz göçmenlere yönelik denetimler sonucu toplam 22 kişi yakalandı.

Edirne'deki denetimler

Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürdü. Kent genelinde yapılan kontrollerde 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'deki operasyon

Kırklareli'de de emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 15 yabancı uyruklu yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ve Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.