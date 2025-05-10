DOLAR
38,74 0%
EURO
43,4 0%
ALTIN
4.146,9 0%
BITCOIN
4.020.077,44 -0,54%

Edirne ve Kırklareli'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne ve Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış, su birikintileri oluşturdu; vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 10:08
Edirne ve Kırklareli'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne ve Kırklareli'nde Sağanak Yağış

Edirne ve Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış, bölge halkını olumsuz etkiledi. Edirne'de dünden bu yana devam eden yağış, zaman zaman etkisini artırarak su birikintilerine neden oldu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişlerinde yağmurun durmasını beklerken, diğerleri ise şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Kentte hava sıcaklığı 13 derece olarak ölçülürken, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde Trafik Önlemleri Alındı

Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu. Bu duruma karşı, polis ekipleri trafik yoğunluğunun olduğu noktalarda önlem aldı. Hava sıcaklığının 12 dereceye düştüğü Kırklareli'nde, yağışların gün boyu devam etmesi tahmin ediliyor.

Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte sağanak zaman zaman etkisini...

Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte sağanak zaman zaman etkisini artırıyor.

Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte sağanak zaman zaman etkisini...

Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte sağanak zaman zaman etkisini artırıyor.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

ÇAYKUR 2025 Mevsimlik İşçi Alımı İçin Geri Sayım Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Ulusal Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi Yapıldı
2
Bilecik'te Feci Kaza: 3 Ölü, 1 Yaralı
3
Bitlis'te Dağa Giden Kadın Ölü Bulundu
4
Kırıkkale'de Taksinin Beton Bariyere Çarpması Sonucu 2 Yaralı!
5
Kartal'da Kaldırıma Çarpan Otomobildeki Kadın Hayatını Kaybetti
6
Kocaeli'de Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi!
7
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında

ÇAYKUR 2025 Mevsimlik İşçi Alımı İçin Geri Sayım Başladı!

Kocaeli'de Bayram İkramiyesi 14.636 TL'ye Yükseldi!

Kocaeli'de Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi!

Tarım Kredi'den Dev İndirimler! 8 Mayıs'ta Mutfaklara 65 TL'ye Girecek Fırsatlar

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

Aydın'da Doğalgaz Desteği: Yollar Ücretsiz Tamir Edilecek

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu