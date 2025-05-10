Edirne ve Kırklareli'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne ve Kırklareli'nde Sağanak Yağış

Edirne ve Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış, bölge halkını olumsuz etkiledi. Edirne'de dünden bu yana devam eden yağış, zaman zaman etkisini artırarak su birikintilerine neden oldu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişlerinde yağmurun durmasını beklerken, diğerleri ise şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Kentte hava sıcaklığı 13 derece olarak ölçülürken, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde Trafik Önlemleri Alındı

Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu. Bu duruma karşı, polis ekipleri trafik yoğunluğunun olduğu noktalarda önlem aldı. Hava sıcaklığının 12 dereceye düştüğü Kırklareli'nde, yağışların gün boyu devam etmesi tahmin ediliyor.

Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte sağanak zaman zaman etkisini artırıyor.

Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte sağanak zaman zaman etkisini artırıyor.