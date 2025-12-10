Edremit Devlet Hastanesi'nde Aralık Diyabet Eğitimi Tamamlandı

Edremit Devlet Hastanesi tarafından, diyabet farkındalığını artırmak ve doğru bilgiye erişimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen aralık ayı Diyabet Eğitimi programı tamamlandı.

Eğitim Detayları

Eğitim, Edremit Devlet Hastanesi Eğitim Salonu'nda İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kayhan Sevgi önderliğinde gerçekleştirildi. Programda; insülin çeşitleri ve kullanımı, oral antidiyabetiklerin doğru kullanımı, kan şekeri takibi, egzersizin diyabetteki yeri ve önemi, beslenme ilkeleri ve diyabet diyeti ile diyabette psikolojik sürecin yönetimi gibi konular ayrıntılı şekilde ele alındı.

Uygulamalı Bilgilendirme

Eğitim süresince hastalara, fizyoterapist, diyetisyen ve diyabet hemşiresi tarafından bireysel ve grup bilgilendirmeleri yapılarak, diyabet yönetiminde doğru alışkanlıkların kazanılması hedeflendi.

Katılım ve Davet

Edremit Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, diyabetle ilgili bilinçlenmek, hastalığını daha iyi yönetmek ve yaşam kalitesini artırmak isteyen tüm vatandaşların Diyabet Okulu'nda düzenlenen aylık eğitimlere davet edildiği; başvuruların Diyabet Okulu'na yapılabileceği belirtildi.

