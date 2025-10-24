Edremit Körfezi'nde Lodos: 2 Balıkçı Teknesi Battı

Edremit Körfezi'nde Lodos 2 Balıkçı Teknesini Battırdı

Sabah saatlerinden itibaren etkisini giderek artıran lodos, Balıkesir'in Edremit ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Güre Mahallesi sahilinde, lodosun neden olduğu dev dalgalar sonucu 2 balıkçı teknesi battı.

Balıkçılar ve mahalle sakinleri, batan ve hasar gören tekneleri kurtarmak için çaba gösterdi.

Kıyı Hasarı ve İşletmelere Etkisi

Fırtına nedeniyle kıyı şeridinde hasar oluştu; bazı işletmelerde masa ve sandalyeler rüzgarın etkisiyle devrildi.

Valilikten Uyarı

Balıkesir Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Halen Edremit Kaz Dağları üzerinde devam etmekte olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artırarak şiddetli yer yer aşırı (75-100 kg/m2) şeklinde yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğle saatlerinden itibaren lodos etkisini artırdı.