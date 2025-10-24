Edremit Körfezi'nde Lodos: 2 Balıkçı Teknesi Battı

Edremit Körfezi'nde etkili lodos, Güre Mahallesi'nde 2 balıkçı teknesinin batmasına ve kıyıda hasara yol açtı. Balıkesir Valiliği şiddetli yağış uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 19:41
Edremit Körfezi'nde Lodos: 2 Balıkçı Teknesi Battı

Edremit Körfezi'nde Lodos 2 Balıkçı Teknesini Battırdı

Sabah saatlerinden itibaren etkisini giderek artıran lodos, Balıkesir'in Edremit ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Güre Mahallesi sahilinde, lodosun neden olduğu dev dalgalar sonucu 2 balıkçı teknesi battı.

Balıkçılar ve mahalle sakinleri, batan ve hasar gören tekneleri kurtarmak için çaba gösterdi.

Kıyı Hasarı ve İşletmelere Etkisi

Fırtına nedeniyle kıyı şeridinde hasar oluştu; bazı işletmelerde masa ve sandalyeler rüzgarın etkisiyle devrildi.

Valilikten Uyarı

Balıkesir Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Halen Edremit Kaz Dağları üzerinde devam etmekte olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artırarak şiddetli yer yer aşırı (75-100 kg/m2) şeklinde yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğle saatlerinden itibaren lodos etkisini artırdı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğle saatlerinden itibaren lodos etkisini artırdı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğle saatlerinden itibaren lodos etkisini artırdı.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri
2
İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları
3
Antalya Aksu'da Seralarda Fırtına ve Yağış Hasarı — Hasar Tespiti Başladı
4
28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri
5
Hulusi Akar Gaziantep'te: Valilik Ziyareti, MHP İl Başkanlığı ve Müze Turu
6
Yegane-i Zaman: Ahmed Cevdet Paşa Sempozyumu İstanbul'da Başladı
7
Gazze Mahkemesi: Sivillere, Gazetecilere ve Eğitime Yönelik Suçlar Görüldü

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi