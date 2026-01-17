Edremit Meci Şenliği'nde Zeytinyağı Tadım Atölyesi Yoğun İlgi

Meci Şenliği'nde düzenlenen Zeytinyağı Tadım Atölyesi, ETOLab lideri Yüksek Kimyager Zülal Taçar koordinasyonunda gerçekleştirildi; katılımcılar doğru tadım teknikleri ve kalite kriterlerini öğrendi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 20:34
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 20:34
Edremit Meci Şenliği'nde Zeytinyağı Tadım Atölyesi Yoğun İlgi

Edremit Meci Şenliği'nde Zeytinyağı Tadım Atölyesi Yoğun İlgi Gördü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde devam eden Meci Şenliği kapsamında düzenlenen "Zeytinyağı Tadım Atölyesi" büyük ilgi topladı. Uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen programda, zeytinyağının kalitesini ve duyusal özelliklerini ayırt etme yöntemleri katılımcılara aktarıldı.

Atölye İçeriği ve Uzman Gözetimi

Etkinlik, Edremit Ticaret Odası (ETOLab) Tadım Panel Lideri Yüksek Kimyager Zülal Taçar koordinasyonunda yapıldı. Atölyede zeytinyağının duyusal analizi ve kalite kriterleri üzerinde duruldu; uygulamalı tadım yöntemiyle meyvemsi özellikler, aroma profili ve doğru tadım teknikleri katılımcılara öğretildi.

Taçar, kaliteli zeytinyağının tespitinde özellikle boğazda bıraktığı yakıcılık ve meyvemsi koku özelliklerinin önemine dikkat çekti. Katılımcılar etkinlikte doğru bilinen yanlışları dinleme ve zeytinyağı hakkında ayrıntılı bilgi edinme fırsatı buldu.

Kültürel Değer ve Katılımcılar

Program, sofraların vazgeçilmezi olan zeytinyağına dair farkındalığı artırmayı ve zeytine adanmış ömürlerin geçtiği bu kadim topraklarda kültürel mirasın korunmasına katkı sağlamayı amaçladı. Etkinlik sonunda atölyeyi düzenleyen Edremit Ticaret Odasına ve emeği geçenlere teşekkür edildi.

Etkinliğe Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker ve çok sayıda davetli katıldı.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE DEVAM EDEN MECİ ŞENLİĞİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN "ZEYTİNYAĞI TADIM...

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE DEVAM EDEN MECİ ŞENLİĞİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN "ZEYTİNYAĞI TADIM ATÖLYESİ" YOĞUN İLGİ GÖRDÜ. UZMANLAR EŞLİĞİNDE YAPILAN TADIMDA, KALİTELİ ZEYTİNYAĞINI AYIRT ETMENİN PÜF NOKTALARI ANLATILDI.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE DEVAM EDEN MECİ ŞENLİĞİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN "ZEYTİNYAĞI TADIM...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İran'ın 'Kalabarg' Elektronik Kuponu: Yaşam Pahalılığına Yeni Çözüm
2
Tuzla Belediyesi'nde Halk Buluşması: Başkan Eren Ali Bingöl Komşularla Birebir
3
Güngören’de Öldürülen Atlas Çağlayan’ın Kabrinde Aile ve Arkadaşları Dua Etti
4
İstanbul'da Trafik Yüzde 90'a Dayandı: D-100'de Kilometrelerce Araç Kuyruğu
5
2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı
6
Edremit Meci Şenliği'nde Zeytinyağı Tadım Atölyesi Yoğun İlgi
7
HPV Aşısı Serviks Kanserinden Koruyor — Dr. Sinem Şahin Özkılıç Uyardı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları