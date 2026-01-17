Edremit Meci Şenliği'nde Zeytinyağı Tadım Atölyesi Yoğun İlgi Gördü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde devam eden Meci Şenliği kapsamında düzenlenen "Zeytinyağı Tadım Atölyesi" büyük ilgi topladı. Uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen programda, zeytinyağının kalitesini ve duyusal özelliklerini ayırt etme yöntemleri katılımcılara aktarıldı.

Atölye İçeriği ve Uzman Gözetimi

Etkinlik, Edremit Ticaret Odası (ETOLab) Tadım Panel Lideri Yüksek Kimyager Zülal Taçar koordinasyonunda yapıldı. Atölyede zeytinyağının duyusal analizi ve kalite kriterleri üzerinde duruldu; uygulamalı tadım yöntemiyle meyvemsi özellikler, aroma profili ve doğru tadım teknikleri katılımcılara öğretildi.

Taçar, kaliteli zeytinyağının tespitinde özellikle boğazda bıraktığı yakıcılık ve meyvemsi koku özelliklerinin önemine dikkat çekti. Katılımcılar etkinlikte doğru bilinen yanlışları dinleme ve zeytinyağı hakkında ayrıntılı bilgi edinme fırsatı buldu.

Kültürel Değer ve Katılımcılar

Program, sofraların vazgeçilmezi olan zeytinyağına dair farkındalığı artırmayı ve zeytine adanmış ömürlerin geçtiği bu kadim topraklarda kültürel mirasın korunmasına katkı sağlamayı amaçladı. Etkinlik sonunda atölyeyi düzenleyen Edremit Ticaret Odasına ve emeği geçenlere teşekkür edildi.

Etkinliğe Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker ve çok sayıda davetli katıldı.

