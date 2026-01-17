Tuzla Belediyesi'nde Halk Buluşması: Başkan Eren Ali Bingöl Komşularla Birebir

Tuzla Belediyesi'nin 'Söz Senin, Tuzla Hepimizin' buluşmasının sonuncusu Tuzla Belediye Binası'nda gerçekleşti; Başkan Av. Eren Ali Bingöl vatandaşların taleplerini birebir dinledi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 16:18
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:18


Tuzla Belediyesi'nde "Söz Senin, Tuzla Hepimizin" buluşmasının son durağı

Tuzla Belediyesi’nin "Söz Senin, Tuzla Hepimizin" anlayışıyla düzenlediği halk buluşmalarının sonuncusu, Tuzla Belediye Binası'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda vatandaşlar, taleplerini ve önerilerini doğrudan yetkililere iletti.

Etkinlikte Av. Eren Ali Bingöl, komşularla birebir görüşerek her bir talebi titizlikle not aldı ve vatandaşların görüş, öneri ve beklentilerini dinledi.

Toplantı Detayları

Başkan Bingöl, kentsel dönüşümden ulaşıma, çevre düzenlemelerinden sosyal projelere kadar geniş bir yelpazede gelen talepleri yerinde dinledi. Buluşmada dile getirilen öneri ve çözümler, belediyenin hizmet planlamasına aktarılacak.

Tuzla Belediyesi’nin halkla buluşma serisi, sadece belediye binasında değil; Tuzla Yaşam Aydınlı, Aydıntepe Sosyal Yaşam Merkezi ve diğer mahalle merkezlerinde de önceki aylarda gerçekleştirilmiş ve vatandaşlar aktif katılım göstermiştir.

Başkanın değerlendirmesi

"Komşularımızın görüşleri bizim için çok kıymetli. Dinliyoruz, not alıyoruz, çözüm üretiyoruz." şeklinde konuşan Başkan Eren Ali Bingöl, katılımcı yönetim anlayışına vurgu yaparak vatandaş memnuniyeti odaklı çözümler üretmeye devam edeceklerini belirtti. Başkan, belediyeye iletilen her talebin dikkatle dinlendiğini ve çözüm üretmek için ekiplerle birlikte çalışıldığını ifade etti.

Belediye yetkilileri, iletilen taleplerin değerlendirilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını ve halk buluşmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini bildirdi.





