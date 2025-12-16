DOLAR
Edremit Sarıkız Mahallesi'nde Kanalizasyon Sorunu BASKİ ile Çözüldü

Başkan Ahmet Akın talimatıyla BASKİ, Edremit Sarıkız Mahallesi'ndeki yıllardır süren kanalizasyon taşma ve göçük sorununu kısa sürede çözerek hattı yeniledi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:04
Edremit Sarıkız Mahallesi'nde Kanalizasyon Sorunu BASKİ ile Çözüldü

Edremit Sarıkız Mahallesi'nde Kanalizasyon Sorunu BASKİ ile Çözüldü

Başkan Akın talimatıyla hızlı müdahale

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Sarıkız Mahallesinde yıllardır mahalle halkını etkileyen kanalizasyon hattındaki taşma ve göçük sorunları, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla BASKİ tarafından kısa sürede çözüme kavuşturuldu.

Çalışmanın kapsamı ve uygulama

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, bölgede yaptığı teknik inceleme sonrası oluşturulan plan çerçevesinde çalışmalarına başladı. Şehir genelinde 60-70 yıllık altyapıyı yenileme hedefi doğrultusunda, Sarıkız Mahallesi’nde yol üzerinde çökmelere yol açan, yamalarla kapatılmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış hatlar tek tek yenilendi.

BASKİ ekipleri, özellikle yaz aylarında sıkça taşma yaşanan kanalizasyon bacalarını ve hat üzerindeki göçükleri detaylı onarımla giderdi; yol ve çevre sağlığını tehdit eden koku sorununa da son verildi. Çalışmalar BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk koordinasyonunda yürütüldü ve tüm hatların onarımı tamamlandı.

Mahalle halkından memnuniyet

Sarıkız Mahallesi sakinleri, taleplerini Başkan Akın’a iletmelerinin ardından kısa sürede sonuç alındığını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşlar “Ahmet Başkan’ımızdan Allah razı olsun. Sorunumuzu ilettik, yaz aylarında çok fazla kirlilik oluyordu, Başkanımız BASKİ ekiplerini hemen seferber etti. Yapılan çalışmalarla kanalizasyon hattı yenilendi, rögarlar değişti” ifadeleriyle teşekkür etti.

Sonuç olarak, gerçekleştirilen kapsamlı altyapı çalışması Sarıkız Mahallesi’nde hem çevre sağlığını hem de yaşam kalitesini iyileştirdi; bölgedeki uzun süredir devam eden sorunlar hızlı ve etkili bir müdahale ile giderildi.

