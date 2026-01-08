Edremit'te Lodos Felaketi: Altınoluk'ta İşletmeler Sular Altında

Edremit'te lodos hayatı felç etti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan şiddetli lodos fırtınası, bölgeyi olumsuz etkiledi. Gece saatlerinden itibaren artan rüzgâr, sabah saatlerinde şiddetini artırarak zaman zaman saatte 90 kilometre hıza ulaştı.

Altınoluk'ta deniz kara ile birleşti

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine bağlı gözde tatil bölgesi Altınoluk'ta oluşan dev dalgalar sahil şeridini aştı. Denizin taşması sonucu kordon boyundaki yürüyüş yolları ve çok sayıda turistik işletme sular altında kaldı. İş yerlerinde maddi hasar meydana gelirken, esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ekipler alarma geçti, yardım talebi sürüyor

Bölge sakinleri ve işletmeciler, suların tahliye edilmesi için yetkililerden yardım isterken, ekiplerin bir an önce müdahale etmesini talep etti. Haberlerde, fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam etmesinin beklendiği belirtildi.

