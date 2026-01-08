Edremit'te Lodos Felaketi: Altınoluk'ta İşletmeler Sular Altında

Edremit Altınoluk'ta saatte 90 km'ye varan lodos denizi taşırdı; kordon, yürüyüş yolları ve turistik işletmeler sular altında kaldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:56
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:14
Edremit'te Lodos Felaketi: Altınoluk'ta İşletmeler Sular Altında

Edremit'te lodos hayatı felç etti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan şiddetli lodos fırtınası, bölgeyi olumsuz etkiledi. Gece saatlerinden itibaren artan rüzgâr, sabah saatlerinde şiddetini artırarak zaman zaman saatte 90 kilometre hıza ulaştı.

Altınoluk'ta deniz kara ile birleşti

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine bağlı gözde tatil bölgesi Altınoluk'ta oluşan dev dalgalar sahil şeridini aştı. Denizin taşması sonucu kordon boyundaki yürüyüş yolları ve çok sayıda turistik işletme sular altında kaldı. İş yerlerinde maddi hasar meydana gelirken, esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ekipler alarma geçti, yardım talebi sürüyor

Bölge sakinleri ve işletmeciler, suların tahliye edilmesi için yetkililerden yardım isterken, ekiplerin bir an önce müdahale etmesini talep etti. Haberlerde, fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam etmesinin beklendiği belirtildi.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ LODOS FIRTINASI HAYATI FELÇ ETTİ. SAATTEKİ...

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ LODOS FIRTINASI HAYATI FELÇ ETTİ. SAATTEKİ HIZI 90 KİLOMETREYE ULAŞAN FIRTINA SEBEBİYLE DENİZ TAŞTI, TURİSTİK İŞLETMELER SULAR ALTINDA KALDI.

BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ LODOS FIRTINASI HAYATI FELÇ ETTİ. SAATTEKİ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Büyükşehir Makina İkmal 2025'te Filoyu ve Erciyes'i Yeniledi
2
RTÜK: "Yayınlar; ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz"
3
Edremit'te Lodos Felaketi: Altınoluk'ta İşletmeler Sular Altında
4
Şanlıurfa'da 10 santimetrelik böbrek kisti laparoskopik yöntemle çıkarıldı
5
Ahmet Tanoğlu Erzincan TSO Başkanlığına Yeniden Aday
6
Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nden 239 bin 112 sağlık dokunuşu
7
Kocaeli'de Aciller Doldu: Kış Salgınları Hastaneleri Zorluyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları