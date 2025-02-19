Edremit'te Otobüs Bileti Satış Ofisinde Hırsızlık Anı Kamerada

Edremit’te Hırsızlık Olayı Kamerada

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Altınkum Mahallesi'ndeki bir otobüs bileti satış ofisinde meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, ofiste görevli olan Yaşar Y.'nin kısa bir süre için iş yerinden ayrılmasıyla başladı. Geri döndüğünde, 2 bin 500 lira'lık miktarın eksik olduğunu fark etti.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren Yaşar Y., olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesiyle hırsızlık anı gün yüzüne çıktı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde, ofise giren bir kişinin çekmecedeki paraları alıp hızlı bir şekilde iş yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Polis ekipleri, şüphelinin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.