Efeler'de minik öğrencinin Kur'an'a geçişi törenle kutlandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde Kur'an-ı Kerim okumaya geçen minik öğrenci için düzenlenen Kur’an’a Geçiş Programı coşkuyla gerçekleştirildi.

Yetkililerden ziyaret ve kutlama

Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun ve Şube Müdürü Muhammet Yılmaz, Efeler İlçe Müftülüğüne bağlı Baltaköy 4-6 Yaş Kur’an Kursunu ziyaret ederek programa katıldı. Müftü Coşkun, Kur’an-ı Kerim okumaya başlayan minik öğrenciyi tebrik etti ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Mesajlar ve program akışı

Programa kurs öğreticileri ile öğrenci velileri de katıldı. İlçe Müftüsü Coşkun yaptığı konuşmada, küçük yaşta Kur'an-ı Kerim ile tanışmanın önemine vurgu yaparak, çocukların manevi değerlerle erken yaşta buluşmasının aile ve toplum açısından büyük kazanım olduğunu belirtti. Coşkun, emek veren öğreticilere ve destek veren ailelere teşekkür etti.

Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı; yapılan dua ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

