Efeler’de Müzik ve Sanat Akademisi İş Birliğiyle Maarif Korosu'ndan Unutulmaz Konser

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Maarif Korosu konseri, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müzik ve Sanat Akademisi iş birliğiyle sahnede coşku ve duygusallık yaşattı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 10:32
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Müzik ve Sanat Akademisi iş birliği sonucunda sahneye çıkan Aydın İl Maarif Korosu, izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sundu.

Konserde vurgulananlar

Öğretmen ve öğrencilerden oluşan koroyla gerçekleştirilen performans, salonu dolduran dinleyicilerden yoğun ilgi gördü. Etkinlikte koroyla birlikte orkestra da yer aldı; seçilen eserler hem coşku hem de duygusallık kattı.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan konserin açılış konuşmasında, koroyu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bir yansıması olarak nitelendirerek şu ifadeyi kullandı: "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde ve Müzik ve Sanat Akademisi iş birliğiyle sahne alan Maarif Korosu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimlerinin de bir yansımasıdır. Sanat okuryazarlığını eğitimde temel bir unsur kabul ediyor, bunun sahnedeki karşılığını bugün hep birlikte görüyoruz".

Özcan, koronun tamamen gönüllülük esasına dayandığını ve bilim ile sanatın buluştuğu akademilerde üç yıldır süren çalışmaların bu etkinlikle somutlaştığını belirtti. Etkinlik sonunda salonu dolduran izleyiciler başarılı performansı uzun süre alkışladı.

