Efkan Ala Bursa'da 'Teşkilata Vefa İftarı'nda Konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'da terör belasından kurtulacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 21:02
Efkan Ala Bursa'da 'Teşkilata Vefa İftarı'nda Konuştu

Efkan Ala, Bursa'da Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'da düzenlenen "Teşkilata Vefa İftarı" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Ala, Türkiye'nin yıllardır çektiği terör belasına dikkat çekerek, "Inşallah Türkiye’nin senelerce kanını emen, ayaklarında pranga olarak dümeni başkalarının elinde bulunan terör belasından da Allah’ın izniyle, 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşarak kurtulacağız." dedi.

AK Parti'nin Geçmişi ve Geleceği

Ala, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşen iftar programında, AK Parti'nin 22 yıldır kesintisiz hizmet veren bir kadronun temsilcisi olduğunu vurguladı. Geçmişe dönük değerlendirmelerde bulunan Ala, "AK Parti'nin başarının adı olduğunu, geleceğe baktığımızda ise umudun adresi olduğunu" ifade etti.

Hizmet İçin Yarışıyoruz

Ala, partinin kadrolarının koltuk için değil, hizmet için yarıştığını ve AK Parti'nin alternatifinin bulunmadığını belirtti. Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Ala, "O muhalefette olanlar, muhalifler ise koltuk için yarışıyorlar. Seçim biter bitmez koltuk yarışı başlıyor; ama bizde hizmet yarışı asla bitmiyor." dedi.

Huzur İçin Çalışmalıyız

Türkiye'nin geleceği için terör belasından kurtulmanın önemine değinen Ala, "Türkiye, dünyanın en kalkınmış, en gelişmiş ülkeleri arasında milletimize yakışan bir biçimde var olacak ve bölgenin huzuruna katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Davut Gürkan'dan Teşekkür

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise teşkilatına teşekkür ederek, "AK Parti bir siyasi hareketten öte, bir adanmışlık hikayesidir. Bu teşkilat, vefanın, kardeşliğin ve büyük Türkiye hayalinin taşıyıcılarıdır." dedi.

Programa, AK Parti MKYK üyeleri Önder Matlı ve Umut Arman Sonay, milletvekilleri, belediye başkanları ile teşkilat mensupları katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (fotoğrafta), Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (fotoğrafta), Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde partisinin Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilata Vefa İftarı"na katılarak, konuşma yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (fotoğrafta), Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (fotoğrafta), Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde partisinin Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilata Vefa İftarı"na katılarak, konuşma yaptı.

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