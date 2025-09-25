Efkan Ala'dan CHP'ye Sert Eleştiri: 'BM Temaslarını Karalamaya Çalışıyorlar'

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada ana muhalefet partisi CHP'yi hedef alan sert eleştirilerde bulundu. Ala, muhalefetin yaklaşımını "kronik vizyonsuzluk" ve "ağır siyaset yoksunluğu" ile tanımladı ve parti yönetimini ülkenin itibarını zedelemekle suçladı.

Açıklamanın ana noktaları

Ala, Türkiye'nin siyasetinin temel sorunlarından birinin muhalefet cephesinde, özellikle CHP'de görülen bu vizyonsuzluk olduğunu belirtti. Ana muhalefetten beklenenin; bölge ve dünya koşullarının gerektirdiği şekilde milli menfaatleri savunan, ekonomi ve diplomasi alanlarında somut projeler üreten bir muhalefet olmak olduğunu vurguladı.

Ala sözlerine şöyle devam etti: "Ne yazık ki, CHP liderliğindeki muhalefet bloku, bu beklentileri karşılamak bir yana, siyaseti yalan, iftira ve temelsiz iddialar üzerinden yürüten, ülkenin itibarını zedeleyen bir tavır sergilemektedir."

Birleşmiş Milletler temasları ve "yalan kampanyası" suçlaması

Ala, Genel Başkan Özgür Özel'in gündeme getirdiği iddiaları örnek göstererek, "Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler gibi önemli bir uluslararası platformdaki temaslarını, ucuz siyasi dedikodularla, anlamsız polemiklerle, pespaye söylentilerle lekelemeye çalışmak, artık siyasi eleştirinin sınırlarını aşan, organize bir yalan kampanyasına dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Ala, bu yaklaşımın "demokrasinin kalitesini düşürdüğünü, milletin duygularını istismar ettiğini ve gündemi yalanla kirlettiğini" belirterek, böyle bir tutumun ülkenin kritik döneminde kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Beklenti ve uyarı

Ala, CHP'den beklenenin yalan ve iftiraya dayanan söylemleri terk edip, milli menfaatler etrafında kenetlenmiş, tutarlı ve saygın bir muhalefet sergilemesi olduğunu söyledi. Aksi takdirde, muhalefetin tarih önünde hem siyasi hem de ahlaki bir hezimetle anılacağı uyarısında bulundu.