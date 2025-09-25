Efkan Ala'dan CHP'ye Sert Eleştiri: 'BM Temaslarını Karalamaya Çalışıyorlar'

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP'yi Cumhurbaşkanı'nın BM temaslarını "örgütlü yalan kampanyası" ile lekelemekle suçladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:21
Efkan Ala'dan CHP'ye Sert Eleştiri: 'BM Temaslarını Karalamaya Çalışıyorlar'

Efkan Ala'dan CHP'ye Sert Eleştiri: 'BM Temaslarını Karalamaya Çalışıyorlar'

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada ana muhalefet partisi CHP'yi hedef alan sert eleştirilerde bulundu. Ala, muhalefetin yaklaşımını "kronik vizyonsuzluk" ve "ağır siyaset yoksunluğu" ile tanımladı ve parti yönetimini ülkenin itibarını zedelemekle suçladı.

Açıklamanın ana noktaları

Ala, Türkiye'nin siyasetinin temel sorunlarından birinin muhalefet cephesinde, özellikle CHP'de görülen bu vizyonsuzluk olduğunu belirtti. Ana muhalefetten beklenenin; bölge ve dünya koşullarının gerektirdiği şekilde milli menfaatleri savunan, ekonomi ve diplomasi alanlarında somut projeler üreten bir muhalefet olmak olduğunu vurguladı.

Ala sözlerine şöyle devam etti: "Ne yazık ki, CHP liderliğindeki muhalefet bloku, bu beklentileri karşılamak bir yana, siyaseti yalan, iftira ve temelsiz iddialar üzerinden yürüten, ülkenin itibarını zedeleyen bir tavır sergilemektedir."

Birleşmiş Milletler temasları ve "yalan kampanyası" suçlaması

Ala, Genel Başkan Özgür Özel'in gündeme getirdiği iddiaları örnek göstererek, "Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler gibi önemli bir uluslararası platformdaki temaslarını, ucuz siyasi dedikodularla, anlamsız polemiklerle, pespaye söylentilerle lekelemeye çalışmak, artık siyasi eleştirinin sınırlarını aşan, organize bir yalan kampanyasına dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Ala, bu yaklaşımın "demokrasinin kalitesini düşürdüğünü, milletin duygularını istismar ettiğini ve gündemi yalanla kirlettiğini" belirterek, böyle bir tutumun ülkenin kritik döneminde kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Beklenti ve uyarı

Ala, CHP'den beklenenin yalan ve iftiraya dayanan söylemleri terk edip, milli menfaatler etrafında kenetlenmiş, tutarlı ve saygın bir muhalefet sergilemesi olduğunu söyledi. Aksi takdirde, muhalefetin tarih önünde hem siyasi hem de ahlaki bir hezimetle anılacağı uyarısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belgin Uygur Çekmeköy'de: Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul'da Sona Erdi
2
Sivas'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı — Sürücü Yaralandı
3
Bitlis'te Kaya Düşmesi Riskine Karşı Yamaçlar Çelik Ağla Korunuyor
4
Trump: Ukrayna AB ve NATO Desteğiyle Eski Sınırlarına Dönebilir
5
İzmir'de "dini değerlere hakaret" ve müstehcenlik iddiasıyla 2 gözaltı
6
Japonya'da 75 Yaşındaki Kadın Kızının Cesedini 20 Yıl Dondurucuda Saklamakla Gözaltında
7
Ümit Özdağ (Zafer Partisi) Kadirli'de: Esnaf ve Dernek Ziyaretleri

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim