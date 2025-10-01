Efkan Ala'dan CHP'ye Tepki: TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılışında Yokluk
Ala'dan sosyal medya üzerinden sert eleştiri
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP'nin TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış oturumuna katılmama kararına tepki gösterdi.
Ala, resmi NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kararın Meclis içindeki temsiliyeti zedelediğini vurguladı.
"Meşruiyeti milletten alanlar Meclis'te. CHP yok. TBMM, millet iradesinin tecelli ettiği mekandır" ifadelerini kullanan Ala, yokluğun TBMM'nin işlevine ilişkin eleştiri içerdiğini belirtti.
Gelişme, TBMM'deki açılış oturumuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.