Efkan Ala'dan CHP'ye Tepki: TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılışında Yokluk

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP'nin TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışına katılmamasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:54
Ala'dan sosyal medya üzerinden sert eleştiri

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP'nin TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış oturumuna katılmama kararına tepki gösterdi.

Ala, resmi NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kararın Meclis içindeki temsiliyeti zedelediğini vurguladı.

"Meşruiyeti milletten alanlar Meclis'te. CHP yok. TBMM, millet iradesinin tecelli ettiği mekandır" ifadelerini kullanan Ala, yokluğun TBMM'nin işlevine ilişkin eleştiri içerdiğini belirtti.

Gelişme, TBMM'deki açılış oturumuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

