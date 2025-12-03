Efteni Gölü'nde Engelsiz Dönem: Yenilenen İskele Ziyarete Açıldı

Efteni Gölü'nde 3 milyon 700 bin liralık yatırımla iskele yenilendi; tekerlekli sandalye ve bebek arabalı aileler için engelsiz erişim sağlandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 11:50
Efteni Gölü, Bizans prensesinden adını alan ve göçmen kuşların mola noktası olan Düzce'nin önemli doğal alanlarından biridir. Bölgeye, engelli bireylerin iskele ve kuş gözlem alanlarına kolay erişimini sağlayacak kapsamlı düzenlemeler yapıldı.

Çalışma, Düzce İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğinde yürütüldü. Kent turizmine katkı sağlamak amacıyla devam eden 3 yıllık proje kapsamında, daha önce yenilenen kuş gözlem kulesinin ardından göl iskelesi de elden geçirildi. Yaklaşık 3 milyon 700 bin lira tutarındaki yatırımla yenilenen iskele; tekerlekli sandalye kullanan engelli bireyler ile bebek arabalı ailelerin rahatça hareket edebileceği engelsiz bir yapıya kavuşturuldu.

Yetkililerden bilgilendirme

İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Efteni Gölü projesi üzerinde yaklaşık 3 yıldır titizlikle çalışıldığını ve bölgedeki düzenlemelerin aşama aşama tamamlandığını ifade etti. Koç, kuş gözlem kulesinin yenilendiğini, geçen yıl park alanında düzenlemeler yapıldığını ve bu yıl Milli Parklar Bölge Müdürlüğü katkısıyla yaklaşık 11 milyon lira tutarında bir bedel tahsis edildiğini açıkladı.

Koç ayrıca, ödeneğin 7 milyon lirasının göl temizliğinde kullanılacak makine alımına ayrıldığını, kalan kısmın ise iskele yenilemesine aktarıldığını belirtti. Bölgeden gelen erişim şikayetleri dikkate alınarak 3 milyon 700 bin liralık yatırım ile iskele hem tamamen yenilendi hem de engelli ve bebek arabalı ziyaretçilerin kullanımına uygun hale getirildi. Yapılan çalışmanın ardından iskele kullanıma açıldı ve gölde DSİ’den gelen makinelerle dip temizliği çalışmaları da yürütüldü; bölgede kalan birkaç işin tamamlanmasının ardından gölün daha da güzelleşeceği vurgulandı.

Yetkililer, Efteni Gölü'nün erişilebilirlik yatırımlarıyla hem yerel turizme katkı sağlayacağını hem de ziyaretçilerin konforlu ve güvenli biçimde gölün doğal zenginliklerini izleyebileceğini belirtiyor.

