Ege'de Tekne Faciası: 2 Göçmen Hayatını Kaybetti

Ege'de Düzensiz Göçmen Faciası

Ege Denizi'nde, Sisam Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Yunan Devlet Televizyonu ERT'in bildirdiğine göre, Yunanistan'a geçmeyi amaçlayan düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, sabah erken saatlerde Sisam Adası'nın kuzeyinde battı.

Kurtarma Çalışmaları

Teknedeki 24 yolcudan kurtulanlar, kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, kurtarılan 22 düzensiz göçmeni Sisam Limanı'na sevk etti. Hayatını kaybeden kişilerin cesetleri, denizden çıkarıldı ve gerekli işlemler için ilgili makamlara teslim edildi.