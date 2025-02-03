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Ege'deki Artan Sismik Hareketlilik Üzerine Yunanistan'da Olağanüstü Toplantı

Yunanistan, Ege adalarındaki artan sismik hareketlilik nedeniyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Önlemler alındı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 00:58
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 00:58
Ege'deki Artan Sismik Hareketlilik Üzerine Yunanistan'da Olağanüstü Toplantı

Ege'deki Sismik Hareketlilik Endişeleri Artıyor

Yunanistan, Ege adalarında son günlerde artan sismik hareketlilik nedeniyle olağanüstü bir toplantı düzenledi. Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğinde gerçekleşen bu toplantıda, hükümet yetkilileri ve uzmanlar bir araya geldi.

Artan Deprem Aktivitesi

Atina Jeodinamik Enstitüsü'nün verilerine göre, 24 Ocak'tan bu yana 380'in üzerinde küçük deprem yaşanması, uzmanları ve hükümeti harekete geçirdi. Toplantıda, bölgedeki sismik hareketliliğin oluşturduğu riskler ve olası büyük depreme karşı alınabilecek önlemler ele alındı.

Alınan Önlemler ve Uyarılar

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, şu ana dek alınan kararların tedbir niteliğinde olduğunu belirtti. Vatandaşlardan bu kararlara ve koyulan yasaklara riayet etmeleri istendi.

Okullarda Eğitime Ara Veriliyor

Ege'deki Amargos Adası Belediyesi, 3 Şubat Pazartesi günü adadaki kreşler ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, adadaki tüm kültürel etkinlikler iptal edilerek bölge sakinlerinden kapalı alanlarda toplanmaktan kaçınmaları istendi.

Santorini İçin Ek Önlemler

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Santorini'ye de önlem amacıyla arama kurtarma ekibi, arama kurtarma köpekleri ve insansız hava araçları sevk edildi. Adada arama kurtarma ekipleri için çadırlar kuruldu ve olası deprem anında yapılara zarar vermemesi için havuzlar boşaltıldı.

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