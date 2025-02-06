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Ege Denizi'nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde sabah saatlerinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem, yer altındaki hareketliliği gözler önüne serdi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 05:13
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 05:13
Ege Denizi'nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde Deprem Sarsıntısı

Ege Denizi'nde bu sabah saat 05.02'de, 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntının merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi.

Derinlik Bilgisi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.

Bu gelişme, Ege bölgesinde yer altındaki hareketliliği bir kez daha gündeme taşıdı. Depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

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