Ege Denizi'nde 4,1 Büyüklüğünde Deprem Yaşandı

Ege Denizi'nde bu sabah, saat 04:41'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan verilere göre, depremin merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi.

Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Bölgedeki bu sarsıntı, yerel halk arasında kısa süreli endişeye yol açtı, ancak can ve mal kaybı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, depremlerin sıkça yaşandığı bu bölgelerde her zaman hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizerek vatandaşları bilgilendirdi.