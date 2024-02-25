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Ege Denizi'nde 4,2 şiddetinde deprem

Ege Denizi saat 01.59 sularında 4,2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Yayın Tarihi: 25.02.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 10:49
Ege Denizi'nde 4,2 şiddetinde deprem

AFAD Ege Denizi'nde deprem olduğunu duyurdu. AFAD kaynaklarından alınan bilgiye göre depremin merkez üssü İzmir Karaburun ilçesi olduğu öğrenildi. Deprem gece 01.59 sularında gerçekleşti. 

Depremin yerin 73 km altında gerçekleştiği kayıtlara geçti.

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