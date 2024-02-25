Ege Denizi'nde 4,2 şiddetinde deprem

AFAD Ege Denizi'nde deprem olduğunu duyurdu. AFAD kaynaklarından alınan bilgiye göre depremin merkez üssü İzmir Karaburun ilçesi olduğu öğrenildi. Deprem gece 01.59 sularında gerçekleşti.
Depremin yerin 73 km altında gerçekleştiği kayıtlara geçti.
AFAD Ege Denizi'nde deprem olduğunu duyurdu. AFAD kaynaklarından alınan bilgiye göre depremin merkez üssü İzmir Karaburun ilçesi olduğu öğrenildi. Deprem gece 01.59 sularında gerçekleşti.
Depremin yerin 73 km altında gerçekleştiği kayıtlara geçti.
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