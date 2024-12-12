DOLAR
34,87 -0,02%
EURO
36,72 -0,25%
ALTIN
3.034,86 0,38%
BITCOIN
3.520.965,84 0,34%

Ege Denizi'nde 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem, Çanakkale Valisi Ömer Toraman tarafından değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 15:18
Ege Denizi'nde 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde Deprem Olaya İlişkin Son Gelişmeler

Ege Denizi'nin Çanakkale Eceabat açıklarında bugün saat 14.34'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, sarsıntı 25,5 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremin Merkez Üssü ve Etkileri

Depremin merkez üssü, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13,52 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Saros Körfezi'nde meydana gelen deprem sonrası Çanakkale'de yürütülen saha taraması neticesinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmemiştir." ifadelerini kullandı.

Valinin açıklamaları, halk arasında bir güvence sağlarken, ilgili kurumların olayın takipçisi olduğu da vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da İnşaat Çökmesi: 3 İşçi Yaralı, 1 İşçi İçin Arama Kurtarma Devam Ediyor
2
Karabük ve Kartepe'ye Kar Yağdı: Kış Turizmi Yeniden Canlanıyor
3
Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme: Narin'in Ölüm Nedeni Belli Oldu! Boğularak Öldürüldü
4
Türkiye Aracılığıyla Somali ve Etiyopya Arasında Tarihi Anlaşma İmzalandı
5
Güney Kore'de Muhalefet Yoon'un Azli için Yeni Önerge Sundurdu
6
Türkiye'nin Barış Diplomasisi: Somali ve Etiyopya Arasında Tarihi Mutabakat
7
Batı Trakyalı Türklerden Dünya İnsan Hakları Günü Mesajları

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor