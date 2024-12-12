Ege Denizi'nde 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde Deprem Olaya İlişkin Son Gelişmeler

Ege Denizi'nin Çanakkale Eceabat açıklarında bugün saat 14.34'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, sarsıntı 25,5 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremin Merkez Üssü ve Etkileri

Depremin merkez üssü, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13,52 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Saros Körfezi'nde meydana gelen deprem sonrası Çanakkale'de yürütülen saha taraması neticesinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmemiştir." ifadelerini kullandı.

Valinin açıklamaları, halk arasında bir güvence sağlarken, ilgili kurumların olayın takipçisi olduğu da vurgulandı.