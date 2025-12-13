DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.862.232,35 -0,21%

Kars'ta 6 Kurttan Oluşan Sürü Şehir Merkezine İndi

Kars'ta gündüz vakti merkez sanayi bölgesine inen 6 kurttan oluşan sürü, evlerin bulunduğu bölgede yiyecek ararken görüntülendi; öğrenciler dikkatli olunması istendi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:45
Kars'ta 6 Kurttan Oluşan Sürü Şehir Merkezine İndi

Kars'ta 6 Kurttan Oluşan Sürü Şehir Merkezine İndi

Merkez sanayi bölgesinde gündüz görüntüleri

Kars'ta, merkez sanayi bölgesine kadar inen bir kurt sürüsü, gündüz vakti evlerin olduğu bölgede yiyecek ararken görüntülendi.

Sürü 6 kurttan oluşurken görüntüler bölge sakinlerini tedirgin etti. Özellikle sabah erken saatlerde okula giden öğrencilerin dikkatli olması gerektiği söylendi.

Olayın kaydedildiği görüntülerde sürünün yerleşim yerlerine yakın alanlarda dolaştığı görülürken, vatandaşlar tedbirli olmaya çağrıldı.

KARS’TA MERKEZ SANAYİ BÖLGESİNE KADAR İNEN KURT SÜRÜSÜ GÜNDÜZ VAKTİ EVLERİN OLDUĞU BÖLGEDE YİYECEK...

KARS’TA MERKEZ SANAYİ BÖLGESİNE KADAR İNEN KURT SÜRÜSÜ GÜNDÜZ VAKTİ EVLERİN OLDUĞU BÖLGEDE YİYECEK ARARKEN GÖRÜNTÜLENDİ.

İLGİLİ HABERLER

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 'Huzur 27' Uygulaması: 71 Araca 797 bin 439 TL Ceza, 54 Aranan Şahıs Yakalandı
2
Bahadır Aksoy'tan Alaplı Jandarma Komutanlığı'na Araç Bağışı
3
Ankara'da Ev Yangını: Dumandan Zehirlenen 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
4
Alaplı'da Kültür Merkezi İnşaatında İş Güvenliği İhmali
5
Gön Han Restorasyonu Tamamlanıyor: 525 Yıllık Han Yeniden Hayat Buluyor
6
Düzce BELMEK kursları: Kadınlar üretime ve sosyal hayata katılıyor
7
Osman Okyay Konuralp Antik Tiyatro'yu Gezdi: Düzce'de Destinasyon Planı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama