Kars'ta 6 Kurttan Oluşan Sürü Şehir Merkezine İndi
Merkez sanayi bölgesinde gündüz görüntüleri
Kars'ta, merkez sanayi bölgesine kadar inen bir kurt sürüsü, gündüz vakti evlerin olduğu bölgede yiyecek ararken görüntülendi.
Sürü 6 kurttan oluşurken görüntüler bölge sakinlerini tedirgin etti. Özellikle sabah erken saatlerde okula giden öğrencilerin dikkatli olması gerektiği söylendi.
Olayın kaydedildiği görüntülerde sürünün yerleşim yerlerine yakın alanlarda dolaştığı görülürken, vatandaşlar tedbirli olmaya çağrıldı.
