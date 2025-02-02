Ege Denizi'nde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Ege Denizi'nde Deprem Paniği

Ege Denizi'nde, 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 20.41'de kaydedildi.

Depremin Detayları

Merkez üssünün Ege Denizi olduğu belirlenen deprem, 10,45 kilometre derinlikte gerçekleşti. Bu durum, depremin etkilerini ve görülme ihtimalini artıran bir faktör olarak dikkat çekiyor.

Yerel halk arasında paniğe yol açan bu doğal olay, bölgedeki sismik aktivitenin devam ettiğine işaret ediyor. AFAD'ın güncel bilgileri takip edilerek daha fazla bilgi edinilebilir.