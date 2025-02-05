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Ege Denizi'nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi; detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 21:01
Ege Denizi'nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Ege Denizi'nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde bugün saat 20.47'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bu sarsıntının, çevre illerde de hissedilip hissedilmediğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu tür olaylar, bölgedeki sismik aktivitenin artış gösterip göstermediği konusunda endişeleri artırmaktadır. Gelişmeleri takip ediyoruz.

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