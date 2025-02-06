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Ege Denizi'nde Fırtına Etkisini Sürdürecek

Ege Denizi'ndeki fırtına, 7 Şubat'ta da devam edecek. Olumsuz hava koşulları ulaşımı etkileyebilir.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:56
Ege Denizi'nde Fırtına Etkisini Sürdürecek

Ege Denizi'ndeki Fırtına Sürecek

Ege Denizi'nde etkili olan fırtınanın yarın da devam edeceği bildirildi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 ila 8 kuvvetinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerinden eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın Seyri

7 Şubat Cuma günü sabah saatlerinden itibaren, fırtına kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde devam edecek. Açıklamada, Güney Ege'nin güneyinde fırtınanın aynı gün etkisini kaybetmesi beklenirken, kuzeyinde ise 8 Şubat Cumartesi akşam saatlerinde fırtınanın sona ermesi öngörülüyor.

Ulaşımda Aksamalar Olabilir

Olumsuz hava koşullarının, ulaşımda aksamalara neden olabileceği uyarısı yapıldı. Ege Denizi'nde seyahat edenlerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

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