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Ege Denizi'nde Türk Sahil Güvenliği Göçmenleri Kurtardı

Yunanistan'ın bıraktığı düzensiz göçmenler, Türk sahil güvenlik botlarıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:28
Ege Denizi'nde Türk Sahil Güvenliği Göçmenleri Kurtardı

Ege Denizi'nde Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Türkiye'nin Millî Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından terkedilen düzensiz göçmenlerin kurtarılması ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Sahildeki Olay

Rodos Adası'nın kuzey kıyılarında gerçekleşen olayda, Yunan sahil güvenlik botunun düzensiz göçmenleri taşıyan iki botu terk ettiğine dair görüntüler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı tarafından 13 Ekim'de tespit edildi.

Kurtarma Süreci

Millî Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamasında, Türk sahil güvenlik ekipleri, hızla harekete geçerek iki farklı noktadan bölgeye intikal etti. Düzensiz göçmenler, bu iki sahil güvenlik botuyla güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Kurtarma anlarına ait görüntülere de bakanlığın açıklamasında yer verildi. Bu operasyon, deniz güvenliği ve insan hayatının korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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