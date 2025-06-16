Ege Üniversitesi'nde Savunma Sanayi Zirvesi Başladı

Ege Üniversitesi (EÜ) ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen Savunma Sanayi Zirvesi, Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde başladı.

Yerli ve Milli Teknolojide Yeni Fırsatlar

Etkinliğin açılışında konuşan Savunma Sanayii Başkanlığı İnsansız Hava Araçları Akıllı Sistemler Daire Başkanı Oğuz Özbal, Türkiye’nin savunma sanayisinde bu yıl 10 milyar doların üzerinde ihracat sözleşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti. Özbal, “Tüm bunları destekleyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından yapılan TEKNOFEST yarışmaları ve milli teknoloji hamleleri ile gençlerimize birçok çalışma imkanı sunuluyor.” dedi.

EÜ Rektör Yardımcısının Vurguları

EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ise, üniversitenin savunma sanayisi alanında kritik bir buluşmaya ev sahipliği yaptığını ifade etti. Ersan, “Savunma sanayisi, ülkemizin güvenliği ve yüksek ekonomik potansiyeli açısından son derece önemli. Öğrencilerimizi bu alanda en iyi şekilde yetiştirmeye devam ediyoruz.” diye konuştu.

Kurumlar Stant Açtı

Etkinlik alanında Roketsan, Havelsan, AFAD ve emniyet gibi çeşitli kurumlar stant açtı. Zirve, gençlerin savunma sanayi alanındaki kariyer olanaklarını keşfetmelerine olanak tanıyor.

Etkinlik, yarın sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Ege Üniversitesi (EÜ) Savunma Teknolojileri Topluluğu işbirliğince düzenlenen "Savunma Sanayi Zirvesi" başladı. Öte yandan kültür merkezinin bahçesinde Roketsan, Havelsan, AFAD, emniyet gibi kurumlar stant açtı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Ege Üniversitesi (EÜ) Savunma Teknolojileri Topluluğu işbirliğince düzenlenen "Savunma Sanayi Zirvesi" başladı. Öte yandan kültür merkezinin bahçesinde Roketsan, Havelsan, AFAD, emniyet gibi kurumlar stant açtı.